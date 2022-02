Onderzoek: iets meer dan helft Nederlanders achter coronabeleid

Het onderzoek werd tussen 11 en 14 februari in opdracht van de NOS uitgevoerd, toen de plannen voor de verregaande versoepelingen die waarschijnlijk dinsdagavond bekendgemaakt gaan worden al naar buiten waren gebracht.

Het overgrote deel van de respondenten laat weten verder te willen versoepelen, in totaal 85 procent. Van deze groep is 38 procent zelfs voor het loslaten van alle maatregelen. „Nog niet eerder was het aandeel ’helemaal loslaten’ zo groot”, aldus I&O Research. „Nog maar 9 procent wil de huidige maatregelen handhaven en slechts 3 procent wil ze verder aanscherpen.”

Hoewel 85 procent versoepelingen wil, zijn er wel maatregelen die de mensen zouden willen handhaven. Dat zou volgens het onderzoek gaan om thuisblijven en testen bij klachten (56 procent) en het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer (49 procent).

Dinsdagavond zal zorgminister Ernst Kuipers bekendmaken welke versoepelingen doorgevoerd gaan worden. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft zich al over de voorgestelde plannen, die onder meer gaan over het verruimen van de openingstijden van de horeca, gebogen en heeft volgens ingewijden geen bezwaar.