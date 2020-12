Onderzoek: tientallen katten en honden hadden corona

Ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Carola Schouten (Landbouw) hebben de resultaten tot nu toe donderdag openbaar gemaakt. Een van de onderzoeken vindt plaats onder mensen met corona die honden en katten als huisdier hebben. Tot nu toe zijn er zes van de 144 katten en zes van de 149 honden positief getest. Drie weken later waren zij bijna allemaal negatief.

Door op antistoffen te testen weten deskundigen of een huisdier eerder corona heeft opgelopen. Dat bleek het geval bij 28 katten en 20 honden. „De katten en honden zijn waarschijnlijk besmet geraakt door patiënten in het huishouden”, zo laten de ministers weten in een brief aan de Kamer.

Voor een tweede onderzoek worden monsters van katten en honden onder de loep genomen die zijn ingestuurd door dierenartsen. Deze dieren hadden geen bekende link met mensen met corona. Geen enkel dier had corona. Wel waren er twee katten en twee honden met antistoffen.

In het derde onderzoek worden alleen katten van enkele asiels bekeken. Vier van de in totaal 216 onderzochte asielkatten heeft antistoffen. Geen enkel dier is positief getest.