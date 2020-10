Europa vreest escalatie NAVO-partners: niets houdt Turkije tegen

Het schip Oruc Reis is weer onderweg, tot grote woede van Griekenland. Ⓒ REUTERS

ATHENE - Rustaagh! Dat is vrij vertaald de boodschap van Duitsland richting NAVO-bondgenoten Turkije en Griekenland die in een conflict over gas terechtgekomen zijn dat op ontploffen staat. Europa kijkt toe hoe een autonoom Turkije sinds kort door niets of niemand nog te stoppen lijkt.