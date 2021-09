Onderzoek naar doodsoorzaak bruinvissen duurt nog weken

Er stranden nog steeds dode volwassen bruinvissen op de eilanden. Het gaat volgens IJsseldijk echt om een massastranding, wat de deskundigen eigenlijk alleen kennen van groepen jonge dieren. De zoogdieren zijn vooral vrouwelijk en al in staat van ontbinding. Dat kan het vinden van een oorzaak of oorzaken moeilijker maken. „Het is echt nog te vroeg om te speculeren”, aldus IJsseldijk. 22 karkassen van bruinvissen zijn diepgevroren opgeslagen voor wetenschappelijk onderzoek.

De overheid gaat uitzoeken welke menselijke activiteiten de laatste weken hebben plaatsgevonden in de Noordzee boven de Waddeneilanden. Bruinvissen kunnen bijvoorbeeld sterven aan gehoorschade door harde geluiden. Microbiologisch onderzoek moet uitwijzen of de dieren een virus of een bacterie hebben opgelopen of schadelijke algen hebben binnengekregen. Daarnaast wordt gekeken naar de maaginhoud en eventuele verwondingen.