Zelenski: ’Niet eens een imitatie van een referendum, spoedig goed nieuws van front’

Meer dan 98 procent van de stemmers in Loehansk sprak zich uit voor annexatie, in Zaporizja was dit ruim 93 procent en in Cherson 87 procent. In de regio Donetsk stemde ruim 99 procent voor annexatie. De door Moskou benoemde bezettingsautoriteiten kunnen nu een formeel verzoek indienen bij de Russische president Vladimir Poetin om deel uit te gaan maken van Rusland. Het Kremlin had al aangegeven dat dit snel kon gebeuren.

Oekraïne en westerse bondgenoten hebben de referenda al meermaals gekenmerkt als schijnvertoningen waarvan de uitslag bij voorbaat vaststond. De Oekraïense president Volodimir Zelenski herhaalde in een toespraak bij de Verenigde Naties dat zijn land na de referenda niet meer met Rusland kan onderhandelen. „De erkenning door Rusland van de schijnreferenda als ’normaal’ betekent dat er met de huidige Russische president nergens over te praten valt”, zei Zelenski in een videoboodschap voor de VN-Veiligheidsraad. De plannen van Rusland om de bezette regio’s te annexeren, plaatsen Poetin volgens hem tegenover „de hele mensheid.”

In een videoboodschap op Telegram beloofde Zelenski dat hij de mensen die in de vier regio’s wonen zal verdedigen. „Deze schijnvertoning in de bezette gebieden kan niet eens een imitatie van een referendum genoemd worden”, zei hij. Volgens de Oekraïense president komt er bovendien spoedig goed nieuws van het front. „We maken vooruitgang en zullen ons land bevrijden”, zei hij, zonder in details te treden.

Rusland verwacht nog meer referenda in Oekraïne, zei de Russische VN-ambassadeur dinsdag in de Veiligheidsraad. „Dit proces zal doorgaan als Kiev zijn fouten niet erkent en zich niet laat leiden door de belangen van het eigen volk.”