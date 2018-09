Provincie Overijssel: ProRail aansprakelijk stellen voor ’wanprestatie’

ProRail vernieuwde het spoor van Kampen naar Zwolle voor ongeveer 40 miljoen euro om er treinen met 140 kilometer per uur overheen te laten rijden. Maar ProRail hield geen rekening met de drassige ondergrond, waardoor er bij een hoge snelheid van een trein verzakkingen optreden.

Gevolg is dat het nieuwe station Zwolle Stadshagen, dat maandag zou worden geopend, voorbij worden gereden omdat reizigers anders hun aansluiting missen.

„Bestuurlijk hebben provincie en gemeenten hun grote verbazing en onvrede over de ontstane situatie richting ProRail geuit. Tevens is aangedrongen op het spoedig in beeld brengen van oplossingen”, schrijft Boerman. Volgens deskundigen gaat dat vele miljoenen kosten.

Verschillende bronnen in de markt wijten de ellende aan het gebrek aan bouwkennis bij ProRail. „Daardoor wordt ProRail gedicteerd door bouwers als BAM en Volker Wessels”, zeggen bronnen.