De Jonge ontkent bemoeienis met omstreden mondkapjesdeal: ’Suggesties kloppen niet’

De Volkskrant meldde woensdagochtend op basis van vrijgegeven appjes dat De Jonge, die inmiddels de woonportefeuille onder zich heeft, zich actief bemoeide met de inkoop van mondkapjes. Zo valt te lezen dat hij topambtenaar Bas van den Dungen herhaaldelijk aanspoorde om contact op te nemen met Van Lienden.

De Jonge wijst woensdagochtend op een onderzoek dat wordt uitgevoerd door Deloitte, daardoor wil hij er nu verder weinig over zeggen. „Ik zou dolgraag willen reageren, echt. Om de suggesties die worden gedaan te weerspreken, maar vanwege het onderzoek kan dat niet. Het onderzoek zal uitwijzen hoe het echt zit,” bezweert De Jonge.

Oppositiepolitici zijn boos maar niet verbaasd over de onthulling dat ex-coronaminister Hugo de Jonge zich actief bemoeide met de omstreden mondkapjesdeal van Sywert van Lienden. ,,Het vermoeden was er al een tijdje, maar het staat nu gewoon zwart-op-wit,’’ zegt PVV-Kamerlid Fleur Agema, die erop wijst dat De Jonge ook in juni tegenover de pers nog ontkende iets met de mondkapjesdeal te maken te hebben. Ze heeft een debat aangevraagd over de kwestie. ,,Dit is je reinste nepotisme.”

Agema verwijst in haar reactie naar eerdere beelden van RTL Nieuws. Daarin zegt De Jonge over de mondkapjesdeal met Sywert: „Ik ben bij de afspraak niet betrokken geweest.” Ook geeft hij aan dat contacten die erover zijn geweest al openbaar zijn gemaakt in een Kamerbrief.

Maar de appjes van Hugo de Jonge, waarover de Volkrant bericht en waaruit blijkt dat de CDA-minister wel degelijk een hoge ambtenaar aanspoort om met Van Lienden te gaan praten over het leveren van mondkapjes, staan niet in die bewuste Kamerbrief. Op de vraag of hij eerder soms bij RTL Nieuws loog antwoordt hij: „Nee.” Uitleg daarover geef hij niet. „Het onderzoek zal duidelijk maken hoe het wel zit.”

Debat

Verschillende oppositiepartijen, waaronder PVV, PvdA en JA21, geven al aan De Jonge naar de Kamer te willen halen voor een debat. Het is nog even de vraag of dat ervan komt. Als coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU de debataanvraag blokkeren, gaat het niet door – al valt er binnen coalitiekringen te horen dat die partijen best welwillend zijn om wel te steunen.

Ook is de vraag of De Jonge bij zo’n debat aanwezig zal zijn. Hij heeft inmiddels een andere portefeuille. Officieel is het nu minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) die over het mondkapjesonderzoek gaat. De oppositie kan een verzoek doen om De Jonge bij het debat te vragen, maar het kabinet bepaalt zelf welke bewindspersonen er afgevaardigd worden.

In de oppositie worden de messen alvast geslepen. ,,Beeldvorming, daar was De Jonge zó bang voor dat hij 100 miljoen euro belastinggeld aan Sywert gaf, en daar ook over loog”, schampert Denk-Kamerlid Farid Azarkan op Twitter. „Niet voor niets waren wij als Kamer kritisch,’’ zegt ook PvdA’er Attje Kuiken.

Consultancyfirma Deloitte voert onderzoek uit naar de mondkapjesdeal, maar vorige week liet minister Helder weten dat daar vertraging in zit. Het onderzoek zou eigenlijk nu ongeveer al afgerond moeten zijn. „Hoog tijd dat nu ook dat onderzoek – dat al maandenlang loopt – wordt afgerond en verantwoording wordt afgelegd,” vindt Kuiken.