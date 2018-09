’Economische belangen zijn belangrijker’

Ook wordt duidelijk gemaakt dat de afvalchemicaliën vermengd worden met stookolie die door o.a. schepen worden gebruikt voor hun motoren. Deze afvalstoffen komen samen met de verbrandingsgassen in het milieu terecht.

Vervolgens lees ik dat zeldzame koeienrassen, zoals de blaarkoppen, de brandroden en de lakenvelders, uit ons land dreigen te verdwijnen omdat deze zeldzame rassen straks ook aan de strenge mestregels moeten voldoen om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Hoe naïef kun je zijn?

Onze zeldzame rassen worden vernietigd, maar intussen kan de milieumaffia gewoon haar gang gaan. Het is niet zo vreemd dat de boeren psychische hulp nodig hebben. Maar ja, de economische belangen wegen blijkbaar zwaarder dan een mooi ras in stand te houden.

Dit is onverkoopbaar. De politiek moet actie ondernemen, we hebben tenslotte niet voor niet diverse milieupartijen en een dierenpartij in de Kamer zitten.

P.G. Wortel, Schagen