Worsteling met zwarte bladzijde uit geschiedenis VS: ’Kippenvel als ik dit zie’

Tulsa - Racisme blijft een heikel onderwerp in Amerika. Het stadje Tulsa in Oklahoma wil een voorbeeld zijn voor de rest van het land, maar worstelt ook nog met het eigen verleden. Ruim honderd jaar na de grootste uitbarsting van racistisch geweld in de Amerikaanse geschiedenis wordt er steeds opener gepraat over de ’Tulsa Massacre’. Maar de zwarte bladzijde blijft controversieel.

3D-projecties geven bezoekers het gevoel dat ze erbij waren. Ⓒ Jan Postma