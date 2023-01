Inspecteurs brengen 70 verwaarloosde runderen in veiligheid

Het voer deugde ook niet, het was bijvoorbeeld heel nat. Een en ander was het gevolg van lekkende waterbakken. De dieren konden zich ook aan allerlei zaken bezeren, zoals landbouwmachines.

De NVWA had de veeboer al langere tijd in het vizier en er was reeds besloten tot verscherpt toezicht. Er was nu een inspectie om te controleren of de veehouder zijn leven gebeterd had. „Dat bleek niet zo te zijn”, aldus de NVWA.

Bekeken wordt hoe de veehouderij kan worden bestraft. De runderen zijn inmiddels op een plek waar ze de juiste zorg krijgen.