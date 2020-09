RIVM: ’Piek besmettingen coronadashboard door storing meldsysteem’

Dat bevestigt het RIVM na berichtgeving van de NOS. Uit de gegevens van het RIVM blijkt dat het aantal besmettingen gewoon stabiel is: al dagen schommelt dat zo rond de 500. Op het zogenoemde coronadashboard kwam echter het getal 734 te staan.

Een technische storing zorgde ervoor dat meldingen van dinsdag pas woensdag werden meegenomen. Toen de analisten de cijfers bekeken, bleken die van meerdere dagen te zijn. „Op basis van de melddatum is te zien dat het geen toename betreft op een bepaalde dag en dat het aantal meldingen stabiel blijft”, klinkt het vanuit het instituut.

Hoe de storing precies kon gebeuren, is niet duidelijk. Nameldingen waren, met name aan het begin van de coronatijd, verre van ongebruikelijk. Daardoor kon het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen soms nog iets oplopen, ook al lag de datum al langer achter ons.

Brandhaarden

Om te voorkomen dat dit soort problemen zorgen voor ’pieken’, publiceert het RIVM de cijfers per week. Zo wordt een trend zichtbaar en worden uitbijters ondervangen. De grootste brandhaarden in het land in absolute aantallen zijn nog altijd Amsterdam en Rotterdam.