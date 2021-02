Openbaar leven stilgevallen door zware sneeuwstorm in VS

Gouverneur Andrew Cuomo en burgemeester Bill De Blasio kondigden maandag de noodtoestand af in de stad New York en de gelijknamige staat, meldt Het Nieuwsblad. De eerder aangekondigde zware sneeuwstorm heeft flink huisgehouden. Het verkeer draaide in de soep, het openbaar vervoer kon niet meer rijden en ruim 90 procent van de vluchten moest worden afgelast. Door de noodtoestand af te kondigen kunnen de gouverneur en de burgemeester de nodige maatregelen nemen om het openbare leven nog enigszins mogelijk te maken.

Ⓒ AFP

Tegen maandagavond (lokale tijd) lag er in grote delen van New Jersey en Pennsylvania al 68 cm sneeuw en in Central Park in Manhattan werd er 43 centimeter gemeten, meldt Reuters. Als de storm het maximale potentieel zou halen, dan zou het de eerste keer zijn sinds 2016 dat er in de stad New York meer dan 60 centimeter sneeuw valt. Vijf jaar geleden zorgde een recordbrekende storm nog voor 70 centimeter in de stad.

Iedereen wordt daarom aangeraden om binnen te blijven. Het sneeuwde niet alleen hard, maar er stak ook een gure wind op met windstoten tot 60 kilometer per uur, meldt de nieuwszender CNN. Door die noodtoestand is het openbare leven zo goed als stilgevallen in de anders zo drukke miljoenenstad.

Een bevroren Josephine Shaw Lowell Memorial Fountain in Bryant Park in New York City. Ⓒ AFP

De meeste scholen sloten de deuren en zijn overgegaan op thuisonderwijs. Dat is niet nieuw, want sinds corona is dat ook in New York vaker regel dan uitzondering geweest de afgelopen maanden.

Maar dat ook de vaccinatiecentra dicht moesten vanwege de kou, de wind en de sneeuw was een domper. Gouverneur Cuomo kondigde aan dat het de absolute prioriteit heeft om de centra zo snel mogelijk toegankelijk te maken. het streven is dat ze woensdag weer open kunnen om de vertraging bij de vaccinaties zo veel mogelijk te beperken.

Sneeuwschuivers maken 42nd street in New York sneeuwvrij. Ⓒ AFP