Verdachte (13) steekpartij Rotterdam blijft vastzitten

ROTTERDAM - De 13-jarige jongen die vorige week is aangehouden voor mogelijk betrokkenheid bij een steekpartij op de Urkersingel in Rotterdam, blijft nog zeker twee weken in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank Rotterdam besloten. Bij de steekpartij raakte een 14-jarige jongen zwaargewond.