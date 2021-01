Man bedreigt ouders en kinderen tijdens sneeuwballengevecht

Rond 20.00 uur waren enkele vaders met hun kinderen in de buurt van de Pannenschuurlaan een sneeuwbalgevecht aan het houden. Toen een van de sneeuwballen tegen een van de ramen van de man knalde, stormde hij naar buiten en vloog hij een van de vaders aan. Nadat die geprobeerd had de boel te stussen, ging de man terug naar binnen om vervolgens met een pistool in zijn handen op het balkon te verschijnen.

De politie werd gewaarschuwd en deed een inval in de woning. Het wapen werd gevonden; het bleek te gaan om een aansteker in de vorm van een pistool. De man is aangehouden voor bedreiging.