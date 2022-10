Ruim 120 boetes uitgeschreven bij scootermeeting in Groningen

Zondagmiddag hielden agenten een auto met aanhanger staande ter hoogte van Assen die onderweg was naar de scootermeeting in Groningen. In Assen kregen de drie inzittenden te horen dat ze een gebiedsverbod opgelegd kregen voor Groningen voor drie maanden, omdat ze op social media mensen hadden opgeroepen naar de scootermeeting te gaan. Niet veel later zagen de agenten dezelfde auto rijden ter hoogte van Haren, waarmee de drie het gebiedsverbod overtraden. De twee mannen van 55 en 18 jaar uit Malden en 15-jarige jongen uit Lansingerland werden daarop aangehouden.

Ten tijde van deze aanhoudingen verzamelde zich een grote groep scooterrijders rondom het Kattegat en de Jeverweg in Groningen. De politie deelde boetes uit en stuurde hen weg maar de groep verplaatste zich naar de Einsteinweg in het Groningse dorpje Kolham. Na ook door te zijn weggestuurd kwam de groep aan het einde van de middag bijeen op de Zernikelaan in Groningen, waar ze ook stunts deden.

Ook hier hield de politie de groep staande, maar twee personen probeerden ervandoor te gaan. Na een korte achtervolging heeft de politie ook deze twee personen aangehouden. Verder nam de politie een gestolen scooter in beslag. Tot slot werd er op de Zernikelaan ook een minderjarige jongen aangehouden voor belediging.