Nog een laatste keer ’Orrrduhh!’

Bercow krijgt het te kwaad als hij in het Lagerhuis afscheid neemt van zijn assistenten. Ⓒ Foto AFP

LONDEN - De laatste ’Orrrduhh!’, de laatste ’Division!’, of in ieder geval de laatste keer dat de Britse Lagerhuisvoorzitter deze woorden op zijn ongeëvenaarde wijze bezigde. Volgens premier Boris Johnson is het vertrek van John Bercow „het meest uitgerekte afscheid sinds Frank Sinatra.”