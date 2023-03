Welvaart Amerikaanse toerist verdwaald in Florence en parkeert Ferrari midden op beroemd plein

Ⓒ GEMEENTE FLORENCE

FLORENCE - Een Amerikaanse welvarende toerist was maandag behoorlijk verdwaald in de Italiaanse stad Florence. Ongegeneerd reed hij in een Ferrari Spider tegen het verkeer in door de straten en parkeerde vervolgens zijn snelle wagen midden op het wereldberoemde plein: Piazza della Signoria.