Debat biomassa laait verder op nu Australië stopt met ’duurzame’ kap: ’Kaartenhuis begint in elkaar te storten’

Door Edwin Timmer

Amsterdam - Als eerste land ontdoet Australië biomassa van het etiket ’hernieuwbaar’, met als effect dat geen enkel bos down under nog zal worden gekapt voor de opwek van energie. Het nieuws volgt op ophef over certificaten en de streep die minister Jetten (Klimaat) zette door nieuwe subsidies voor biomassacentrales. „Het kaartenhuis begint behoorlijk in elkaar te storten.” Toch weet PvdA-eurocommissaris Frans Timmermans van geen wijken.