Nicht van doodgeschoten Rosleny Magdalena: ’Mensen in de Bijlmer weten wie de dader is, maar zeggen niets’

Door Mascha de Jong Kopieer naar clipboard

Shulesca, nichtje van de in 2016 doodgeschoten Rosleny Magdalena, en Kelly de Vries zoeken samen naar de degene die Rosleny heeft doodgeschoten. Ⓒ Ronald Bakker

Op 17 mei lopen beloningen van 100.000 en 25.000 euro af voor informatie die leidt tot het oplossen van de moord op Rosleny Magdalena. De moeder van een jonge dochter werd op 17 november 2016 doodgeschoten op het Maldenhof in Zuidoost. Haar nicht Shulesca heeft sterke signalen dat velen weten wie de dader is. „De dochter van Rosleny is nu 13 jaar. Hoe ouder zij wordt, hoe meer zij beseft wat er is gebeurd. Maar ze krijgt geen antwoorden. Dat kunnen ze zo’n meisje niet aandoen.”