Geredde Thaise grotjongens willen duiker worden

Een jaar geleden werd het Thaise jeugdvoetbalteam verrast door stijgend water in een grottenstelsel in het noorden van Thailand. De moeizame reddingsactie van de twaalf jongens en hun coach was dagenlang wereldnieuws.

Bij de actie kwam een duiker om het leven. Pas na zeventien dagen konden de laatste voetballers uit de grot worden gehaald.

Bekijk ook: Gered Thais jeugdvoetbalteam naar buitenland