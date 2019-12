Man doet zich voor als moeder om rijbewijs te halen

Volgens de Braziliaanse website G1 pakte Heitor groots uit. Hij deed een rok aan, had make-up op en droeg nagellak en een pruik voor de gelegenheid. „Hij probeerde zich zo normaal mogelijk te gedragen.” Maar toch vertrouwde instructrice Aline Mendonça de situatie niet en begon ze te twijfelen of de vrouw in de auto wel de vrouw van de ID-kaart was.

Heitor Ⓒ Facebook

Ze belde de politie en Heitor werd gearresteerd. „Hij heeft al bekend. Hij heeft gezegd dat hij niet de vrouw in kwestie was maar haar zoon, haar zoon die wilde proberen om zijn moeder te laten slagen voor haar rijbewijs.” Volgens Heitor wist zijn moeder niets van zijn plan.

De politie onderzoekt nog of ze de man gaan vervolgen. Moeder Maria kan zich ondertussen voorbereiden op nog een keer afrijden.