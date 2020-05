Toeslagouders zijn wachten beu: ’Dit doet pijn’

De briefschrijvers zijn het zat dat ze weer moeten afwachten tot ze wat horen van de Belastingdienst, zelf aan de bel moeten trekken en de communicatie die er is, via standaardbrieven gaat. „Opnieuw moeten wij bellen en vragen aan de Belastingdienst of we worden gezien. Dit doet pijn, we herbeleven al die keren dat de deur dicht zat”, schrijven de ouders. Een standaardbrief die vorige week naar gedupeerden werd gestuurd omdat ze langer op hun dossiers moeten wachten, kwam hard aan. „Standaardbrieven hebben we jaren gekregen, dit was echt weer een klap in het gezicht.”

De brief is ondertekend door bijna dertig gedupeerden. Zij werden de afgelopen jaren vermalen door de fiscus, die hen onterecht als fraudeurs met kinderopvangtoeslag bestempelde en vervolgens tot tienduizenden euro’s van hen terugvorderde. De affaire kostte staatssecretaris Snel de kop.

Vergoeding blijft uit

Hij werd opgevolgd door D66’ers Vijlbrief en Van Huffelen, waarbij de laatste zich over de toeslagouders zou ontfermen. Het kabinet trok een half miljard euro uit voor de komende jaren om de ouders te compenseren.

Maar de duidelijkheid over hoe dat gaat gebeuren, blijft volgens de ouders nog uit: „Inmiddels herbeleven we de afstandelijke en bureaucratische behandeling van de Belastingdienst. De contactpersonen die we hebben, kunnen ons niet de antwoorden geven die we zoeken. En nu zakt de moed ons in de schoenen.”

Blunderende dienst

De Belastingdienst kwam na het opstappen van Snel nog meerdere keren in een negatief daglicht te bestaan. Zo bleek er een zwarte lijst te bestaan die tegen privacywetgeving inging. Ook moest de fiscus ingrijpen omdat de tweede nationaliteit van mensen als een criterium werd gebruikt bij het opsporen van fraudeurs.

Van Huffelen zegt dinsdagavond bij Op1 de brief van de ouders te hebben gelezen en hun zorgen heel goed te begrijpen. „Want deze mensen wachten al heel lang. Ik doe ook mijn uiterste best voor ze. Het moet snel gebeuren, maar het is een enorme klus. Het zomaar ineens voor elkaar krijgen, dat gaat niet lukken. We gaan heel hard werken en ons stinkende best doen zodat mensen zo snel mogelijk geholpen worden.”