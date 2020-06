Man (89) verstopt schat tien jaar geleden, is nu eindelijk gevonden

Volgens de man gingen er maar liefst 350.000 mensen op zoek naar de schat. Sommigen zegden hun baan op om fulltime schatzoeker te worden, enkele mensen kwamen zelfs om het leven tijdens de zoektocht.

Een paar dagen geleden was het dan eindelijk raak. Een man, die graag onbekend wil blijven vond de buit, zo vertelt Fenn aan Santa Fe New Mexican. Een foto werd opgestuurd als bewijs. Hoe de man de schat vond? In een gedicht van 24 regels in zijn autobiografie ’The Thrill of the Chase’ gaf Fenn hints. „Ik ken hem niet, maar het gedicht in mijn boek leidde hem naar de goede plaats. De schat lag nog steeds op de plaats waar ik hem tien jaar geleden verstopte.”

De schat zoals Forrest Fenn hem tien jaar geleden verstopte. Ⓒ AP

Fenn is blij dat de schat nu eindelijk gevonden is. „Ik feliciteer de duizenden mensen die deelgenomen hebben aan de zoektocht en ik hoop dat ze aangetrokken worden door het vooruitzicht van nieuwe ontdekkingen.”