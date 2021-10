Hoge beloning voor tip over vermiste kleuter Cleo in Australië

Australië is al dagen in de ban van de enorme zoekoperatie naar Cleo. De autoriteiten hebben ook vanuit de lucht en op zee gezocht naar de kleuter. Die operatie leverde niets op en de politie doet nu een dringend beroep op de bevolking. „Iemand in onze gemeenschap weet wat Cleo is overkomen”, zei politiefunctionaris Col Blanch volgens omroep ABC. Blanch concludeerde dat mensen met informatie nu een „miljoen redenen” hebben om zich te melden.

De politie denkt dat het meisje is meegenomen uit de tent op een afgelegen kampeerlocatie, op zo’n 1000 kilometer ten noorden van Perth. Haar moeder heeft verteld dat de tent open was toen ze ’s ochtends wakker werd. Haar dochter was toen verdwenen en ook de slaapzak van het meisje was spoorloos.