SER: subsidies voor biomassa zo snel mogelijk afbouwen

Biomassacentrale in Geertruidenberg Ⓒ Hollandse Hoogte / Michiel Wijnbergh Fotografie

Biomassa moet steeds minder worden ingezet voor het opwekken van energie, omdat het in de toekomst vooral nodig is in de chemie en als grondstof voor materialen. Subsidies voor biomassa als bron van elektriciteit of warmte moeten dan ook zo snel mogelijk worden afgebouwd.