Verdachte Posbankmoord hoort eis: 20 jaar cel

De eis is twee jaar hoger dan de 18 jaar cel die Souris R. eerder van het hof in Arnhem kreeg. Die straf doet volgens advocaat-generaal Rob van Noord geen recht aan de ernst van de zaak, die bekend werd als de Posbankmoord.

De zaak is door de Hoge Raad terugverwezen naar het hof in Den Haag, vanwege het gebruik van de omstreden Mister Bigmethode. Souris R. beweert dat undercoveragenten hem onder druk hebben gezet om zijn betrokkenheid bij de dood van Wiegmink te bekennen, maar dat hij onschuldig is.

Geen druk

Advocaat-generaal Rob van Noort luisterde alle opnamen terug van de gesprekken tussen Souris R. en de agenten. Hij concludeert dat er geen sprake is geweest van druk waaraan Souris R. bezweek. En ook zei hij dat er zelfs zonder de bekentenis van Souris R. genoeg bewijs tegen hem is. Dat er sprake is geweest van misleiding door de agenten is inherent aan het undercoverwerk, vindt Van Noort.

De agenten deden zich voor als criminelen. Souris R. mocht meedoen aan een lucratieve drugsdeal, maar in ruil daarvoor moest hij bekennen dat hij betrokken was geweest bij de Posbankmoord, zei de verdachte zelf.

Volgens de advocaat-generaal kwam Souris R. uit zichzelf met zijn bekentenis tijdens een gesprek met de agenten over de muts die was gevonden vlakbij de uitgebrande auto met het lichaam van Wiegmink erin. Uit niets blijkt dat er represailles dreigden als Souris R. weigerde te bekennen, concludeerde Van Noort.

,,Er werd in een ontspannen sfeer gesproken over de vraag of door de vondst van de muts de drugsdeal in gevaar zou kunnen komen.”

Dat Souris R. een uiterst kwetsbare verdachte zou zijn die de gesprekken wel degelijk als druk ervoer, gelooft de advocaat-generaal niet. ,,Hij voelde zich als een vis in het water in het criminele milieu, handelde al langer in drugs en wapens en was het soort lokale beroepscrimineel waar je met een boog omheen loopt. Hij is grof en onbeschoft en denkt alleen aan zichzelf, zoals psychopaten dat doen.” Hij verwees naar een opgenomen gesprek waarin Souris R. sprak over de noodzaak om ,,getuigen af te maken. Zelfs de goudvis als die iets heeft gezien.”

Leed

Van Noort zei te hebben gezocht of hij ook nog iets positiefs over de verdachte kon zeggen, maar kon niets vinden, zegt hij. De houding van Souris R. staat in de weg aan de verwerking van het leed dat de familie Wiegmink is aangedaan, aldus de advocaat-generaal. ,,Souris R. wil ten koste van alles worden vrijgesproken.”

In de zaak werd medeverdachte Frank S. eerder onherroepelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar. Hij bekende zijn aandeel in het misdrijf.

Vanmiddag komt de verdediging van Souris R. aan het woord.