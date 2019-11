Maakt Rutte ons langzaamste autorijders van Europa?

Niet op alle snelwegen mag 130 worden gereden, op veel locaties gelden snelheidsbeperkingen voor het milieu of omwille van verkeersveiligheid. Ⓒ ANP

Den Haag - Gaat het kabinet-Rutte III miljoenen automobilisten en andere stikstofuitstoters tegen elkaar uitspelen? Aan Haagse vergadertafels wordt nagedacht over een verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur. De stikstofwinst zou kunnen worden gebruikt als compensatie voor stikstofneerslag bij woningbouw. Worden we daarmee de langzaamste automobilisten van Europa? Vijf vragen over de maximumsnelheid.