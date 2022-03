Georgiërs stelen 38 zakken pistachenootjes bij Lidl: ’We wilden ze graag proeven’

De mannen hadden hun zakken volgepropt met nootjes, maar door een oplettende klant vielen ze door de mand. De heren hadden een opvallende verklaring: ze wilden de noten graag proeven, omdat ze in Georgië geen pistachenootjes hebben.

Gek op noten

Oost-Europese bendes zijn gek op pistachenootjes, omdat ze veel waard zijn. De NOS meldde eerder dat twintig ton van deze noten een waarde heeft van 183.000 euro. „Als je deze pistachenoten ongepeld in de supermarkt zou verkopen in kleine porties, dan is dezelfde lading bijna het dubbele waard.” Dat verklaart waarom noten zo gewild zijn. Pistachedieven gaan diverse supermarkten langs om daar de zakken te stelen. De noten proberen ze vervolgens te verkopen op de zwarte markt.

De mannen zijn tot ongewenste vreemdeling verklaard. ,,De drie dagen cel die ze van de rechter opgelegd kregen, hebben ze al in voorarrest uitgezeten’’, aldus de Leeuwarder Courant.