Biden verwacht Russische inval Oekraïne

Biden zorgde ook voor verwarring toen hij zei dat een „kleine inval” door Rusland zou zorgen voor een kleinere reactie van de VS en bondgenoten. Dat zorgde voor geschrokken reacties in Oekraïne en gefronste wenkbrauwen in de VS. Gaf Biden nu een vrijbrief aan Poetin voor kleinere militaire acties?

Toen hij later nog een keer werd gevraagd, zei Biden dat hij met een kleine inval doelde op een niet-militaire actie van de Russen, zoals een cyberaanval. Daarbij zou de VS met gelijke munt terugbetalen. Maar als Rusland tot militaire acties overgaat, dan verandert dat alles, zo zei Biden. Dan zullen er in ieder geval strenge sancties met grote economische gevolgen zijn voor Rusland.

’Snelle, harde en verenigde reactie van de VS’

Vanuit het Witte Huis kwam meteen een bericht dat Biden hiermee echt niet het signaal aan Poetin had gegeven dat kleine militaire operaties getolereerd zouden worden. Als er Russen over de grens gaan dan komt er een „snelle, harde en verenigde reactie van de VS en onze bondgenoten”, schreef het Witte Huis.

Uit Republikeinse hoek kwam kritiek op Bidens uitspraken. Volgens senator Ben Sasse gaf Biden met zijn uitspraken „een groen licht aan Poetin om Oekraïne in te vallen, met zijn gejammer over de zogenaamde onbeduidendheid van ’een kleine inval’.”

„Dit is niet de goede manier om met dreiging om te gaan”, zei de Republikeinse senator Rob Portman. „Elke inval van Rusland moet gezien worden als een grote inval. Het destabiliseert Oekraïne en andere vrijheidslievende landen in Oost-Europa.”

Bidens uitspraken komen op het moment dat Rusland 100.000 troepen bij de Oekraïense grens heeft gestationeerd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken ontmoet morgen (vrijdag) zijn Russische collega Sergey Lavrov in Genève voor gesprekken.