Zestien vliegtuigen landden op gesloten baan Schiphol

Een toestel hield op 18 januari de Buitenveldertbaan bezet omdat er nog een veiligheidspin in het landingsgestel zat. Dat vliegtuig was vanuit Ivalo (Finland) vertrokken toen de bemanning boven Zweden de boodschap kreeg dat het toestel was opgestegen met een pin in het neuswiel, die vermoedelijk per ongeluk niet was weggehaald.

De Boeing landde veilig op Schiphol, maar de baan moest wel dicht. Daarop werd de Zwanenburgbaan gereed gemaakt voor landingen. Die was echter nog niet vrijgegeven toen de zestien toestellen landden. Toen het kwartje viel, liet de luchtverkeersleider een Boeing 737-800 van Ryanair, dat op vijftig meter boven de Zwanenburgbaan hing, een doorstart maken. Daarna ging de baan wel open.

Melding bij OVV

Alle betrokken partijen waren volgens LVNL op de hoogte van de voorgenomen ingebruikname van de Zwanenburgbaan. De baan was al geïnspecteerd en de baanverlichting met bijbehorende zogenoemde stopbars, die beschermen tegen het ongeautoriseerd oprijden van de baan, waren aangezet. Daardoor was er volgens LVNL geen sprake van botsingsgevaar.

LVNL moet volgens de procedure vanaf de verkeerstoren de luchthaven informeren over het tijdstip waarop zij een baan in gebruik willen nemen. Daarna inspecteert de luchthaven de baan. Als die inspectie is afgerond, vraagt LVNL formeel de ingebruikname van de baan aan.

LVNL heeft het voorval gemeld aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en enkele dagen erna ook gepubliceerd op de eigen website in een dossier met voorvallen.