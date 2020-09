Geen intocht, nieuwjaarsreceptie en carnavalsoptocht in Zeeland

Gemeenten moeten een vergunning afgeven voor een sinterklaasintocht of een carnavalsactiviteit. De burgemeesters hebben nu besloten om in de hele provincie één lijn te trekken. Ze willen voorkomen dat er te veel mensen van allerlei leeftijden op te weinig afstand bij elkaar komen. Een kleinschalig evenement, zoals Sinterklaas die een rondje door een dorp rijdt waarbij iedereen voor de eigen voordeur blijft staan, is misschien wel mogelijk. Dat moet elke gemeente zelf beslissen. Op advies van de veiligheidsregio Zeeland hebben alle gemeenten ook besloten om geen nieuwjaarsreceptie te organiseren.

Zeeland is voor zover bekend de eerste provincie waar ook een streep is gezet door nieuwjaarsrecepties en grote carnavalsactiviteiten. „Als de situatie rondom corona verbetert, verandert het misschien nog. Daar ziet het nu echter niet naar uit”, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.