Viertal ’redt’ moeder uit verpleeghuis: ’We waren net op tijd’

De zussen Anneke, Greet, Henriëtte en Karin (v.l.n.r.) hebben de zorg voor hun moeder Jannie tijdens de coronacrisis op zich genomen. Ⓒ Eigen foto

Emmen - Met het verstrijken van de coronaweken werd steeds duidelijker dat de situatie in verpleeghuizen minstens zo kritiek was als in ziekenhuizen. Maar niet voor de 86-jarige Jannie Niemeijer-Schepers, die vlak voor het sluiten van de deuren door haar vier dochters uit het verpleeghuis werd gehaald. Die vreesden dat eenzaamheid en corona de nekslag zouden zijn voor hun moeder. „We waren net op tijd”, blikt dochter Greet Scholte terug.