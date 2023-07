Niets gevonden in straal van 5 kilometer rond huis Émile (2): ’Hij moet dus ergens anders zijn’

De kleine Émile was zaterdag aan het spelen in de tuin van zijn grootouders toen hij omstreeks 17.00 uur verdween. Zijn grootouders waren de auto aan het inladen om ergens naartoe te gaan en hadden de jongen, na een dutje, even in de tuin gelaten. Maar toen ze hem een kwartier later gingen halen om hem in de auto te zetten, was hij er niet meer.

Ooggetuigen zagen de kleine jongen de tuin uitlopen en de steile straat naar beneden gaan. De getuigen grepen niet in, omdat het in de buurt gebruikelijk is dat kinderen op straat spelen. Maar sindsdien ontbreekt elk spoor van de jongen.

De politie werd ingeschakeld en meteen werd een grootschalige zoekactie op poten gezet. Brandweerlieden, politieagenten, honden en meer dan 200 vrijwilligers nemen deel. Ook een helikopter met een warmtecamera en drones worden ingezet. Het gaat om een landelijke, bosrijke regio en de zoektocht verloopt daardoor niet al te gemakkelijk.

Het zoekgebied bevindt zich voornamelijk in een straal van 5 kilometer rond het huis van de grootouders. In die regio werden er ook al huiszoekingen verricht, met toestemming van de inwoners. „De eerste 48 uur zijn cruciaal om een zo’n groot mogelijke kans te hebben om hem te vinden”, zei de onderzoeksleider van de Alpes-de-Haute-Provence.

De zoektocht wordt dinsdag voortgezet, maar zal dan wel meer doelgericht en selectief gebeuren. „Als het kind niet binnen de 48 uur is gevonden in de omgeving die we doorzocht hebben, betekent het volgens ons dat het zich daar niet bevindt. Hij moet dus ergens anders zijn”, aldus de autoriteiten.

„De familie komt al zo’n twintig jaar elke schoolvakantie”, vertelt de burgemeester van de gemeente. De ouders en grootouders „zijn geschokt, in angst”, zegt hij. „Dat zijn we allemaal. Hoe meer tijd verstrijkt, hoe meer de angst groeit.”

De burgemeester van Vernet, François Balique, gaf mee nog hoop te hebben dat Émile veilig teruggevonden wordt. „Ik heb nog altijd hoop dat we hem morgen gaan vinden, ja”, zei hij. „We gaan hem vinden.”

De burgemeester denkt wel dat een ontvoering „onwaarschijnlijk” is. „Vernet is een doodlopende weg. We zien alle passerende auto’s. Het is een klein dorpje met een twintigtal huizen, we zien alles.” De wegen rond het huis van de grootouders zouden wel erg steil zijn en de kans bestaat dat de kleine jongen uitgegleden is. Toch is hij volgens de familie een ’goede wandelaar’. De politie sluit op dit moment geen enkele mogelijkheid uit.