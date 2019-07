Rutte: Timmermans kan wel tegen een stootje

Timmermans was dicht bij de post waarop hij zijn zinnen had gezet, „en het is natuurlijk altijd een teleurstelling” als dat toch misloopt, zegt Rutte. Maar de PvdA’er kan volgens de premier leven met de uitkomst dat hij opnieuw tweede man van de Europese Commissie lijkt te worden. Rutte heeft „die vraag niet formeel gesteld” maar neemt aan „dat hij ook wil.”

Het plekje voor Nederland in de Europese Commissie is in ieder geval gereserveerd voor Timmermans, onderstreept Rutte. Toen die naast het voorzitterschap greep, gingen er aan het Binnenhof stemmen op dat regeringspartijen CDA en D66 liever een eigen kandidaat naar Brussel zouden willen sturen. Maar Nederland heeft nu eenmaal ingestemd met het „hele pakket” aan Brusselse benoemingen, en daarvan maakt het vicevoorzitterschap voor Timmermans deel uit, zegt de premier.