Zeldzame olifantentweeling geboren in dierentuin VS

Twee nieuwgeboren olifanten Ⓒ Ryan McMahon

New York - In een Amerikaanse dierentuin is voor het eerst een olifantentweeling geboren. Dit komt maar zeer zelden voor, en gebeurde nooit eerder in de VS, aldus de dierentuin in Syracuse, New York.