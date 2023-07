Duur ritje: incheckpaal Alphen denkt dat hij in Bergen op Zoom staat

Reizigers die in de bus naar Gouda zaten, waren dan ook verbaasd toen ze het bedrag van het ritje zagen: ’Waarom is dit zo duur? Het is een afstand van slechts 18 kilometer?’, luidde de vragen op sociale media.

Het volle tarief in de tweede klasse naar Bergen op Zoom kost 21,70 euro enkele reis. Naar Gouda is dit slechts 4,70 euro.

Software

De oorzaak ligt bij de NS-paal, meldt woordvoerder Arno Leblanc tegenover De Telegraaf. „Vanwege de werkzaamheden zijn er bussen ingezet op dit traject. Het is onbekend wanneer precies, maar ergens deze dagen dacht de paal vanwege een softwarefout dat hij in Bergen op Zoom stond. Dit probleem is ondertussen verholpen.”

Komend weekend zijn er weer werkzaamheden. Maar dit zal volgens Leblanc goed moeten gaan. Hij benadrukt dat iedereen die afgelopen dagen vermoedt dat hij of zij te veel geld heeft betaald, zich moet melden bij de NS. „Dan krijg je uiteraard je geld terug.”