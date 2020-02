Russische ambassadeur Shulgin op matje bij Tweede Kamer: ’Gelijk oversteken’

De commissie besloot daarop de reis te schrappen, net zoals dat vijf jaar geleden gebeurde toen Kamerleden Servaes (PvdA) en Bontes (VNL) het land niet in mochten. De maatregel tegen Sjoerdsma houdt verband met diens kritische houding tegenover Rusland op het MH17-dossier en het ijveren voor een Europees sanctieregime tegen mensenrechtenschenders, de zogeheten ’Magnitsky-wetgeving’. De straf is ook een reactie op EU-sancties tegen politici en militairen na de Russische annexatie van de Krim in 2014. Een van de Russische Doema-leden op de sanctielijst is Leonid Sloetski. Hij mag de EU niet in vanwege betrokkenheid bij deelname van de Krim.

Shulgins statement voorafgaand aan de ontmoeting met Kamerleden paste in Ruslands strategie om met gelijke munt terug te betalen. „Het Russische parlement is bereid om wetgeving aan te nemen die reisbeperkingen wegneemt voor alle parlementariërs, uit welk land ze ook komen, van welke partij ze ook zijn.” Maar, zo voegde hij eraan toe. „Dat moet er wel sprake zijn van tweerichtingsverkeer.”

Het incident met Sjoerdsma is andermaal een teken van de koele politieke verhouding tussen Nederland en Rusland. Blok riep de ambassadeur op het matje na het besluit om Sjoerdsma te weigeren. Kamervoorzitter Arib stuurde een boze brief aan de Doema, het Russische parlement. Volgende maand begint het MH17-proces, waarin drie Russen en een Oekraïner terecht staan. Moskou blijft stellig ontkennen dat de Boek-raket die het burgertoestel neerhaalde afkomstig was uit Rusland.