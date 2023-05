Werknemers Capgemini gaan op vrijwillige basis bijspringen bij politie: ’Unieke samenwerking’

Het gaat om een proef die wordt uitgevoerd in de politieregio Oost-Nederland. Er wordt begonnen met vijftien medewerkers die gaan helpen met het toepassen van digitale technieken in het politiewerk.

Een van de initiatiefnemers is Anne-Sophie Fritschij. Zij is, samen met politieman Anton de Bruijn, teamleider politievrijwilligers in Oost-Nederland en met Dick de Vries, Account Executive politie bij Capgemini, de drijvende kracht achter het project. „Ik ben vrijwilliger bij het coldcaseteam van de politie in Ede. Daardoor heb ik gezien waar de politie mee bezig is en waar ze tegenaan lopen.” Ze werkt zelf sinds twee jaar als managing consultant bij Capgemini.

Coldcaseteam

Fritschij helpt het coldcaseteam in Oost-Nederland met het digitaliseren van zaken. „Met als uiteindelijk doel dat de dossiers makkelijk doorzoekbaar zijn en dat er sneller verbanden kunnen worden gelegd.” Fritschij kreeg zoveel positieve reacties van haar collega’s op haar vrijwilligerswerk dat zij samen met De Bruijn besloot om het it-bedrijf te benaderen. Het bedrijf was meteen enthousiast. „Wij zijn als bedrijf een grote leverancier van de politie”, zegt De Vries. „Wij helpen graag mee om Nederland veiliger te maken en daarom stellen we medewerkers beschikbaar. We zagen dat dit project extra waarde kan bieden.”

Werknemers mogen in de tijd die ze beschikbaar hebben naast hun klantopdrachten vrijwilligerswerk doen voor de politie, terwijl hun salaris wordt doorbetaald. Overigens moeten ze daarvoor nog wel eerst extra cursussen volgen en een veiligheidsscan ondergaan.

Een project is Escaperoom 2.0, waarbij Nederlanders via drie rondrijdende bussen in Oost-Nederland bewust worden gemaakt van cybercriminaliteit. „Het uiteindelijke doel is om de beste escaperoom te ontwikkelen.”

Aanwinsten

De politie is blij met de aanwinsten. „Het is een unieke samenwerking tussen een publiek-private partij en de politie. Voorheen hadden we alleen individuele vrijwilligers, nu is er een collectieve samenwerking”, stelt De Bruijn die aangeeft dat andere bedrijven en politieregio’s interesse hebben in het project.

Na een half jaar wordt het project geëvalueerd. De Bruijn: „Als het succesvol is, kunnen we het mogelijk uitbreiden.” De meest genoemde reden waarom de medewerkers bij de politie aan de slag gaan, is dat ze iets terug willen doen voor de samenleving.