Bezopen vrouw (34) mept agent na diefstal knakworstjes en bier

Tilburg - Een 34-jarige vrouw uit het Brabantse Veldhoven is dinsdagmiddag in een filiaal van een supermarkt in Tilburg ’compleet door het lint gegaan’, meldt de politie. Dat gebeurde nadat ze op diefstal was betrapt. Ze mepte in beschonken toestand een winkelmedewerkster en een agent in het gezicht.