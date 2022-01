Theater De Kleine Komedie krijgt officiële waarschuwing

Momenteel is er „koortsachtig overleg” of het theater alsnog doorgaat met de laatste voorstelling, aldus directeur Jörgen Tjon A Fong. Daarbij zou cabaretier Youp van ’t Hek optreden. In de drie eerdere rondes traden onder anderen Brigitte Kaandorp, Freek de Jonge, Henry van Loon en Claudia de Breij op.

„Het was aangekondigd en is dus verwacht. De overweging die we nu maken is of we stoppen of doorgaan”, aldus Tjon A Fong.

Halsema

Er zijn dinsdag acties gepland op verschillende locaties in het land, zoals in Amsterdam. Daar is de Kleine Komedie omgedoopt tot kapsalon, waar mensen zich onder andere kunnen laten knippen, scheren, en hun haren laten wassen. Tegelijkertijd zal er een cabaretier naast ze staan, door Jochem Myjer voor de gelegenheid kapperetier genoemd, en een korte sketch verzorgen. Naast Myjer, is ook Bert Visscher aanwezig.

Sanne Wallis de Vries, een van de initiatiefnemers van het protest, is er niet bij. De Theatermaker heeft een coronageval in de familie en zit daarom in quarantaine.

Burgemeester Halsema heeft aangegeven geen oogje dicht te zullen knijpen bij de acties en ’gewoon’ te zullen handhaven. Later werd dat door haar woordvoerder genuanceerd. „We gaan kijken waar het druk is en wat de situatie is. Dat wil niet zeggen dat we langs alle locaties gaan, want daar is geen capaciteit voor.” Mocht er in De Kleine Komedie worden gehandhaafd, dan zegt directeur Tjon A Fong in gesprek te willen gaan met de handhavers. „Om te kijken wat ze willen, wat er van ons verwacht wordt. Dan gaan we kijken wat we daarmee kunnen doen.”

Het Concertgebouw, dat ’s ochtends ook open ging als kapsalon heeft van de gemeente een officiële waarschuwing gekregen.

Amare

In cultureel centrum Amare in Den Haag is om 15.00 uur een muziekoptreden begonnen, zoals gepland. Kort na het begin kwamen drie boa’s binnen. Zij kondigden aan foto’s te nemen en een rapport op te maken. Daarna verlieten ze het cultureel centrum weer.

Het concert wordt verzorgd door studenten van het Koninklijk Conservatorium, dat sinds afgelopen week in het gebouw zit. Het wordt gegeven in de entreehal, waar ruim zestig mensen het optreden zittend op de trap volgen. De bedoeling is dat de voorstelling wordt afgemaakt en zoals gepland eindigt om 16.30 uur.

Balie

Het hoofdstedelijke debatcentrum De Balie gaat op zijn beurt woensdagavond toch niet open. Het geplande programma gaat wel door, maar zonder publiek, en zal alleen online te volgen zijn. Volgens een woordvoerster is daarvoor gekozen omdat de gast van de avond, de Mauritaniër Mohamedou Ould Slahi, als vluchteling in Nederland is. De Balie wil niet het risico lopen dat hij in de problemen komt met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Ook op andere locaties staat de cultuursector stuk bij de zware situatie waarin ze al lange tijd verkeren. De gemeente Nijmegen zegt protesten evenmin te zullen toestaan. Burgemeester Bruls kondigde aan te zullen handhaven.

Schouwburg

De Koninklijke Schouwburg Den Haag heeft een officiële waarschuwing van de gemeente gehad. De locatie heeft desondanks besloten de actie Theater Kapsalon door te zetten, aldus een woordvoerder.

De boa’s hebben in de foyer van de schouwburg gesproken met de directeur en een officiële waarschuwing uitgedeeld. Inmiddels is de zaal van de schouwburg volledig gevuld met bezoekers. Alle bezoekers houden anderhalve meter afstand en hebben hun QR-code laten scannen.

Theater Walhalla

In navolging van de Koninklijke Schouwburg Den Haag zet ook het Theater Walhalla in Rotterdam de geplande voorstellingen in het kader van de actie Theater Kapsalon door, zegt directeur Rachel van Olm van het podium. Ze is boos over een waarschuwingsbrief die het theater dinsdagavond kreeg van de commandant Team Aanpak Ondermijnende Criminaliteit. Van Olm: „We worden beschouwd als criminelen.”

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft aangekondigd dat de gemeente gaat handhaven tegen de instellingen. Volgens Van Olm zal wethouder Said Kasmi van Cultuur woensdagmiddag het theater bezoeken. Naast Walhalla doen in Rotterdam ook De Doelen, Jeugdtheater Hofplein, Comedy Club Haug en New Grounds mee aan de actie.

Centraal Museum

Museum Speelklok en het Centraal Museum in Utrecht die meededen aan een ludiek protest zijn woensdag rond het middaguur gesloten door de gemeente. De musea openden hun deuren om op ludieke wijze ruimte te geven aan (mentale) fitheid en als protest tegen de verplichte sluiting.