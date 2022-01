VOLG LIVE: Cultuursector protesteert, Concertgebouw krijgt waarschuwing

Er zijn acties gepland op verschillende locaties in het land, zoals in Amsterdam. Daar is de Kleine Komedie omgedoopt tot kapsalon, waar mensen zich onder andere kunnen laten knippen, scheren, en hun haren laten wassen. Tegelijkertijd zal er een cabaretier naast ze staan, door Jochem Myjer voor de gelegenheid kapperetier genoemd, en een korte sketch verzorgen. Naast Myjer, is ook Bert Visscher aanwezig.

Verslaggever Marcel Vink is in Amsterdam bij het protest in de Kleine Komedie. Volg zijn tweets onder aan dit bericht.

Sanne Wallis de Vries, een van de initiatiefnemers van het protest, is er niet bij. De Theatermaker heeft een coronageval in de familie en zit daarom in quarantaine.

Halsema

Burgemeester Halsema heeft aangegeven geen oogje dicht te zullen knijpen bij de acties en ’gewoon’ te zullen handhaven. Later werd dat door haar woordvoerder genuanceerd. „We gaan kijken waar het druk is en wat de situatie is. Dat wil niet zeggen dat we langs alle locaties gaan, want daar is geen capaciteit voor.”

Het Concertgebouw, dat ’s ochtends ook open ging als kapsalon heeft van de gemeente een officiële waarschuwing gekregen.

Balie

Het hoofdstedelijke debatcentrum De Balie gaat op zijn beurt woensdagavond toch niet open. Het geplande programma gaat wel door, maar zonder publiek, en zal alleen online te volgen zijn. Volgens een woordvoerster is daarvoor gekozen omdat de gast van de avond, de Mauritaniër Mohamedou Ould Slahi, als vluchteling in Nederland is. De Balie wil niet het risico lopen dat hij in de problemen komt met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Ook op andere locaties staat de cultuursector stuk bij de zware situatie waarin ze al lange tijd verkeren. De gemeente Nijmegen zegt protesten evenmin te zullen toestaan. Burgemeester Bruls kondigde aan te zullen handhaven.

Schouwburg

De Koninklijke Schouwburg Den Haag heeft een officiële waarschuwing van de gemeente gehad. De locatie heeft desondanks besloten de actie Theater Kapsalon door te zetten, aldus een woordvoerder.

De boa's hebben in de foyer van de schouwburg gesproken met de directeur en een officiële waarschuwing uitgedeeld. Inmiddels is de zaal van de schouwburg volledig gevuld met bezoekers. Alle bezoekers houden anderhalve meter afstand en hebben hun QR-code laten scannen.