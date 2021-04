Kamerdebat ’verkennersgate’ om 13.30 hervat: komt de onderste steen dan eindelijk boven?

Onze politiek verslaggever Alexander Bakker volgt vanaf 13.30 uur het debat. Volg zijn live-verslag onderaan dit bericht.

Voor het debat echt kan beginnen moet eerst duidelijk worden of de Kamer tevreden is over de openbaar gemaakte stukken. Woensdag ging het debat niet door uit onvrede over het gebrek aan openheid. Onvoldoende om het vertrouwen te herstellen, zo klonk het uit de kelen van meerdere partijleiders.

In het debat moet duidelijk worden wie en wat er achter de notitie zit met de beruchte passage ’positie Omtzigt, functie elders’. Maar het gaat inmiddels over veel meer. Andere stukken geven een inkijkje in de formatie. Daardoor is duidelijk geworden dat het de bedoeling was om over de stabiliteit van het CDA te spreken en dat de PVV (derde partij bij de verkiezingen) moest worden ’afgehecht’. Verder ligt de onderhandelingsstrategie van GL op straat.

Op het proces van verkenning is ook kritiek. Zo maakt FvD-leider Baudet een punt van de hechte betrokkenheid van ambtenaren van het ministerie van demissionair premier Mark Rutte. Rutte zelf doet mee aan het debat als VVD-Kamerlid. Hij zegt op zijn beurt te vrezen voor beschadigde onderlinge verhoudingen in de formatie die nog steeds opnieuw moet beginnen.

PVV-leider Geert Wilders krijgt als aanvrager van het debat als eerste het woord.