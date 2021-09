Man (43) aangehouden voor inbraak flat Oudenbosch waar balkons instortten

Ⓒ MaRicMedia

Oudenbosch - Een 43-jarige man uit Breda is maandagmiddag door de politie opgepakt als verdachte van de twee inbraken in de nacht van vrijdag op zaterdag in Oudenbosch. In het appartementencomplex stortten twee balkons neer, waarna de inbrekers meteen hun kans grepen.