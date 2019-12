Trump nodigt Johnson uit voor bezoek aan VS

Gesprekken over wanneer de ontmoeting is, moeten nog worden gevoerd. „Er wordt gedacht aan mogelijke data halverwege januari, al is niets formeel overeengekomen. Maar het is duidelijk dat beide kampen inzetten op een ontmoeting in begin 2020”, zo tekent de krant op uit een bron dichtbij het Witte Huis.

