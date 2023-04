Premium Het beste van De Telegraaf

’Waar twee olifanten vechten is het gras het slachtoffer’ Hulporganisaties in de vuurlinie bij geweld in Soedan

Rookwolken boven Al Fasher, in het noorden van Darfur. Ⓒ ANP / Zuma Press

KHARTOEM - 185 doden en meer dan achttienhonderd gewonden in Soedan, en overvallen op hulporganisaties overal in het land. Een tijdelijke wapenstilstand is aangekondigd, maar of de strijdende partijen zich eraan zullen houden is nog zeer de vraag. Dat is de stand van zaken in de vierde dag van de militaire confrontatie in het Afrikaanse land.