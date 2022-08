Wéér een nieuwe verdachte in moordzaak Doegina

Nadat een autobom de Russische publiciste Daria Doegina op 20 augustus opblies, was de Russische geheime dienst FSB er als de kippen bij om de Oekraïense Natalja Pavlovna Vovk aan te wijzen als schuldige. Volgens de inlichtingendienst zou Vovk voor de Oekraïense veiligheidsdienst SBU werken en zou ze Doegina een maand lang hebben geschaduwd.

Westerse experts plaatsten vrijwel direct vraagtekens bij de lezing van het Kremlin over de gebeurtenissen rondom de explosie. Zo bracht de FSB opmerkelijk veel details naar buiten over een aanslag die het twee dagen daarvoor niet hadden weten te voorkomen. Bovendien was er tegelijkertijd ook nog eens sprake van een tot dan toe onbekende Russische anti-Poetinbeweging, het Nationaal Republikeins Leger, die de aanslag óók opeiste.

Onder andere de Britse historicus en Ruslandkenner Mark Galeotti suggereerde dat de FSB zelf weleens achter de aanslag zou kunnen zitten.

Nieuwe verdachte

Via meerdere Russische persbureaus maakte de FSB deze maandagmorgen bekend te weten wie Vovk heeft geassisteerd bij de bomaanslag. De Oekraïense Bogdan Petrovitsj Tsiganenko, geboren in 1978, zou volgens de FSB valse kentekenplaten hebben geleverd en zou samen met Vovk het explosief hebben gefabriceerd in een gehuurde garage. Ook Tsyganenko zou voor de SBU werken volgens de Russen.

Net als Vovk een dag later, zou Tsiganenko op de dag voor de aanslag Rusland zijn ontvlucht via de grens met Estland.