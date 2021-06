Eerste tropische dag van het jaar: 30,3 graden in De Bilt

Er is sprake van een tropische dag als op het hoofdstation van het KNMI in De Bilt 30,0 graden of meer wordt genoteerd. De temperatuur bleef daar woensdag steken bij 28,9 graden. De laatste keer dat de temperatuur in De Bilt boven de 30 graden uitkwam was op 15 september 2020. Het werd er toen 31,4 graden.

De eerste officiële tropische dag valt dit jaar twee weken vroeger dan gemiddeld, in het huidige klimaat is dit gemiddeld op 29 juni. Volgens Weer.nl vallen eerste tropische dagen tegenwoordig steeds vroeger. Dertig jaar geleden was dit gemiddeld nog op 3 juli. In ruim een halve eeuw tijd is het aantal tropische dagen door de opwarming van het klimaat ook toegenomen. In de jaren 40 van de vorige eeuw was dit er nog één per jaar, nu zitten we op een gemiddelde van vijf tropische dagen per jaar.