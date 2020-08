Opnieuw man neergeschoten in Vechtstraat in A’dam

Dinsdag werd er ook al geschoten in de Vechtstraat. Toen was een rapper het doelwit. Ⓒ Robby Hiel

AMSTERDAM - In de Vechtstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt is opnieuw een man neergeschoten. Het slachtoffer is aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie. De schietpartij gebeurde woensdagochtend rond 04.00 uur. De politie doet ter plaatse onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Er zijn nog geen arrestaties verricht.