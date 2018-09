Weer Congreslid VS weg na seksbeschuldigingen

Franken is de tweede Amerikaanse politicus binnen een week die opstapt na beschuldigingen van seksuele intimidaties. Dinsdag trad de 88-jarige Democraat John Conyers af als lid van het Huis van Afgevaardigden. Hij was het langstzittende Congreslid in Washington en was door voormalige stafleden beschuldigd.

Franken stapte op nadat enkele tientallen collega-senatoren en de leiders van de Democraten en Republikeinen in de Senaat op zijn aftreden hadden aangedrongen.

Bekijk ook: Bejaard Congreslid weg na seksbeschuldigingen