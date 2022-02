Tweede Kamer laat sociale veiligheid in parlement onderzoeken

Het bestuur van de Kamer had vorig jaar het beleid rond sociale veiligheid al aangescherpt. Toch is nu besloten om een specifiek onderzoek uit te voeren, door een onafhankelijke organisatie. Het onderzoek moet een beeld geven over het werkklimaat in het parlementsgebouw. Bergkamp meldt dat alle Kamerbewoners recht hebben op een veilige werkplek en dat er geen plaats is voor ongewenst gedrag als pesten, discriminatie, intimidatie of seksueel wangedrag.

In de Tweede Kamer zijn de afgelopen tijd enkele incidenten geweest. Zo stapte onlangs PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk op na meldingen over ongewenst gedrag in de privésfeer. Ook Volt-Kamerlid Nilüfer Gündoğan kwam onder vuur van haar eigen fractie na meldingen van wangedrag. Waar dit precies om gaat is niet duidelijk. Het Kamerlid is het niet eens met haar schorsing en vecht dat aan via de rechter.